Gregore, volante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2025 20:10

Rio - O Botafogo recebeu duas propostas de clubes da Série A pelo volante Gregore. De acordo com o site "ge", o Atlético-MG fez uma oferta de 4 milhões de dólares (R$ 24,1 milhões) ao Glorioso pelo jogador. Já o Palmeiras acenou que está disposto a pagar R$ 5 milhões (cerca de R$ 30,1 milhões), segundo o jornalista André Hernan.

No contrato, há uma cláusula que obriga o Botafogo a liberar Gregore no caso de uma proposta do exterior com esse valor. É nisso que os dois times apostam para tentar fechar a negociação.

Além de Galo e Palmeiras, Gregore também atraiu o interesse do Al-Rayyan, do Catar, novo clube de Artur Jorge. A proposta do time catari foi inferior à dos mineiros, e prontamente recusada.

Gregore foi comprado pelo Botafogo junto ao Inter Miami no começo da temporada por 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,4 milhões na cotação da época). Ele tem contrato até o fim de 2026.

O jogador, de 30 anos, entrou em campo em 56 partidas pelo Botafogo na última temporada, marcando três gols e efetuando duas assistências. Ele fez parte do elenco que ganhou o Brasileiro e a Libertadores.