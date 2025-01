Kauê Leonardo em ação pelo Botafogo no Campeonato Carioca - Divulgação/Botafogo

Publicado 21/01/2025 19:10

O DIA. Rio - O Botafogo acertou o empréstimo do volante Kauê Leonardo, de 19 anos, para o Ferroviário do Ceará até o fim da temporada 2025. A informação é do "BTB Sports" e foi confirmada pela reportagem do

Kauê Leonardo integrava o elenco alternativo que disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca enquanto o grupo principal realiza pré-temporada. O jovem, no entanto, vinha sendo deslocado pelo técnico Carlos Leiria para a lateral direita.

Pelo Ferroviário, Kauê terá a oportunidade de disputar a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador tem passagens pela seleção brasileira nas categorias de base.

Antes de deixar o Glorioso, Kauê Leonardo assinará um novo contrato, agora até o fim de 2026. O vínculo inicial terminaria em janeiro do próximo ano.