Artur Jorge, técnico do Al-RayyanDivulgação

Publicado 21/01/2025 21:45

Rio - Artur Jorge soltou o verbo nesta terça-feira (21) sobre sua saída do Botafogo para comandar o Al-Rayyan, do Catar. Em entrevista ao canal catari “Alkass”, o treinador fez questão de deixar claro seu carinho pelo Alvinegro e explicou o motivo de ter deixado o clube, mesmo após o ano histórico com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

"O que tenho para dizer é que tudo aquilo que eu tenho enquanto sentimento para com o Botafogo e para com as pessoas do Botafogo, trabalhadores e torcedores, é de gratidão. Sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado com todos aqueles que diariamente lidaram comigo e aqueles que nos acompanharam ao longo de toda a temporada. Foi, de fato, um momento muito difícil para mim tomar a decisão de sair. Mas também entendi que havia ali fechado um ciclo, um ciclo que tinha sido um ciclo ganhador, de sucesso, de grandes conquistas, de glória eterna até", disse o português.

"Aquilo que eu sempre falei com John Textor: seria muito difícil nós repetirmos aquilo que fizemos e que seria um momento importante para todos nós que aquilo fosse um momento que ficasse eternizado. E que ali podia ser um momento em que nós tivéssemos que fazer caminhos separados", completou.

Artur Jorge também falou sobre seu interesse em levar jogadores do Botafogo para o Al-Rayyan e disse que espera contar com alguns deles em breve.

"Queremos fazer algumas alterações na equipe. Os jogadores do Botafogo são muito alvos porque eu os adoro, gosto muito deles e do que conquistamos. Os conheço muito bem, no valor futebolístico e no caráter. Não posso garantir que faremos propostas, só nós temos 5 vagas para estrangeiros. Que seja nessa janela ou no fim da temporada", finalizou.