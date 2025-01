John Textor aplaude torcedores do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2025 21:12

Rio - O acionista majoritário do Botafogo , John Textor, explicou por que o Alvinegro ainda não contratou um treinador. O cargo está vago desde a saída de Artur Jorge, no início do ano . Nesta terça-feira (21), em entrevista à "Placar TV", ele citou as disputas da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana, que acontecem em fevereiro, mas pontuou que tem tomado cuidado, já busca um técnico para o ano todo. Ele ainda disse que fará uma oferta em janeiro.

"Nós decidimos que esse ano não contrataremos um treinador, vamos apenas jogar futebol, sem técnico (risos). É um ano muito, muito longo, sei que todo mundo está empolgado com o jogo contra o Flamengo, mas temos que ter a certeza de tomar a decisão certa, porque queremos ganhar o Campeonato Brasileiro, competir pela Libertadores, ir bem na Copa do Mundo de Clubes. Estou tendo cuidado de não ir tão rápido nessa decisão", disse Textor.

"Você não pode apressar o processo porque você está preocupado com algo nesse começo de calendário. Estamos levando a sério e vamos estar prontos para jogar. Nosso time é muito bom, mas vamos ver... Tenho certeza que farei uma oferta por um treinador no mês de janeiro. E tenho certeza que, quando fizer a oferta, esse treinador aceitará o trabalho, mas não nos dará muito treino para o dia 2 de fevereiro. Queremos um técnico para o ano todo", completou.

Data das decisões

A Supercopa Rei colocará frente a frente o campeão do Brasileirão (Botafogo) e o da Copa do Brasil (Flamengo). A partida acontecerá o dia 2 de fevereiro (domingo), às 16h, no Mangueirão, em Belém.

Já a Recopa marca o encontro do vencedor da Libertadores (Botafogo) e o campeão da Copa Sul-Americana (Racing-ARG). As duas equipes vão medir forças 20 e 27 de fevereiro, em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, respectivamente. Os dois jogos acontecerão às 21h30.

Investimento

Na entrevista, John Textor também revelou que o Glorioso pretende investir um valor perto dos 60 milhões de dólares (R$ 362,6 milhões na cotação atual) por reforços.

"O time ainda tem um número de jogadores que vieram bem do início, do segundo ano da SAF. São ótimos homens, alguns mais avançados em suas carreiras. Você viu na temporada passada, esses veteranos começando a dar espaço para atletas mais jovens. Nosso investimento para o ano será de gastar algo perto de 60 milhões de dólares em aquisição de jogadores", explicou Textor.

"É um investimento pesado. Obviamente alguns jogadores, que são favoritos e fizeram coisas boas por nós no passado, vão seguir em frente. Nossa meta é ficar mais forte a cada ano. Gostamos do nosso plano e do nosso scout. Temos os recursos financeiros para ir bem, mas nem todos (os reforços) virão no mesmo dia. Ainda vamos acrescentar jogadores até o início da nossa temporada, em abril", completou.