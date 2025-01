Gregore em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Gregore em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2025 13:20

Rio - O volante Gregore, de 30 anos, deverá seguir no Botafogo ao menos até a disputa do Mundial de Clubes. Apesar do assédio interno e externo, o jogador está feliz no clube carioca e conversou recentemente com John Textor sobre sua continuidade no projeto do clube carioca. As informações são jornalista Paulo Vinicius Coelho.

Recentemente, o nome de Gregore foi ventilado a dois clubes da Série A, Palmeiras e Atlético-MG. O Galo chegou inclusive a formalizar uma proposta pelo volante, que foi recusada. Anteriormente, o Al-Rayyan, da Arábia Saudita, equipe de Artur Jorge, também entrou em contrato pelo atleta.

Gregore foi comprado pelo Botafogo junto ao Inter Miami no começo da temporada por 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,4 milhões na cotação da época). Ele tem contrato até o fim de 2026.

O jogador, de 30 anos, entrou em campo em 56 partidas pelo Botafogo na última temporada, marcando três gols e efetuando duas assistências. Ele fez parte do elenco que ganhou o Brasileiro e a Libertadores.