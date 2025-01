David Ricardo brilhou com a camisa do Ceará e chamou atenção do Botafogo - Divulgação/Ceará

David Ricardo brilhou com a camisa do Ceará e chamou atenção do BotafogoDivulgação/Ceará

Publicado 22/01/2025 12:38 | Atualizado 22/01/2025 12:40

Após semanas de negociação por ajustes na forma de pagamento, Ceará e Botafogo chegaram a um acordo por David Ricardo. O zagueiro, de 22 anos, vestirá a camisa do Glorioso em 2025 em negociação na casa de 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual).

Nas tratativas, o Vozão manterá 20% dos direitos econômicos do jogador, já de olho em um percentual de venda futura por parte do Botafogo. A informação foi dada pelo "Diário do Nordeste".

O Botafogo fará o pagamento com entrada de metade do valor à vista e o restante parcelado ao longo da temporada.

Destaque nas categorias de base, David Ricardo recebeu chance no profissional do Ceará em 2022 e se consolidou na equipe, sendo tratado como uma das grandes promessas do clube. Em 2024, somou 46 partidas, com três gols e duas assistências, destaque na campanha do acesso à Série A.