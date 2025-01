Anderson Lopes vibra em jogo do Yokohama Marinos, do Japão - Divulgação/Instagram @a_lopes93

Publicado 22/01/2025 14:36

Rio - Anderson Lopes não será jogador do Botafogo. De acordo com o “ge”, o Glorioso decidiu encerrar as negociações após o Yokohama Marinos recusar a segunda proposta pelo atleta.

Após o clube japonês afirmar que não pretende liberar Lopes, o Botafogo informou seus representantes que não fará uma nova oferta. A última foi na casa dos 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões, na cotação atual).



No entendimento do Botafogo, não vale a pena oferecer um valor tão alto para um jogador de 31 anos e que dificilmente terá um bom valor de revenda no futuro, mesmo que dê retorno técnico.

A SAF busca um atacante para suprir a saída de Tiquinho Soares, que se transferiu ao Santos na negociação que envolveu a vinda do zagueiro Jair. O Bota ainda perdeu Júnior Santos, que também pode atuar como centroavante, para o Atlético-MG.

Anderson está no Yokohama Marinos desde a temporada 2022. De lá para cá, o atacante disputou 132, anotou 76 gols e distribuiu 18 assistências.