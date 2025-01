Botafogo pode perder a contratação de Bitello, do Dínamo Moscou - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 23/01/2025 09:33 | Atualizado 23/01/2025 09:34

Botafogo aceitou a contraproposta do Dínamo Moscou, da Rússia, no valor de 18 milhões de euros (R$ 113 milhões), para contratar o atacante em definitivo, no entanto, uma divergência sobre o modelo de pagamento pelo jogador esfriou a negociação, segundo o "ge". Rio - A novela pela contratação de Bitello ganhou mais um capítulo. Oaceitou a contraproposta do Dínamo Moscou, da Rússia, no valor de 18 milhões de euros (R$ 113 milhões), para contratar o atacante em definitivo, no entanto, uma divergência sobre o modelo de pagamento pelo jogador esfriou a negociação, segundo o "ge".

A equipe russa exige 10 milhões de euros (R$ 62,1 milhões), mais de 50% do valor total da contratação, como uma primeira parcela pelo jogador. Porém, o Botafogo considerou o valor alto e fez uma oferta de 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões), que é considerada baixa pelo Dínamo Moscou. Com isso, as conversas esfriaram. A equipe russa exige 10 milhões de euros (R$ 62,1 milhões), mais de 50% do valor total da contratação, como uma primeira parcela pelo jogador. Porém, o Botafogo considerou o valor alto e fez uma oferta de 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões), que é considerada baixa pelo Dínamo Moscou. Com isso, as conversas esfriaram.

O prazo desse pagamento inicial estipulado entre as equipes se encerrou nesta quarta-feira (22). Agora, outros dois clubes que sondavam Bitello tem condições de realizar a entrada exigida pelos russos. O jogador é alvo de clubes da Itália e do Brasil. Recentemente, o Dínamo Moscou recusou uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 62,1 milhões) de uma equipe brasileira pelo atacante.

Mesmo com esse impasse, a negociação com o Dínamo não se dá como encerrada. O Alvinegro entende que o jogador vale o investimento e agregará muito a equipe, caso seja contratado. O grande obstáculo, no entanto, é a quantia do montante inicial pelo jogador, que pode atrapalhar o fluxo de caixa do clube.