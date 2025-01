Patrick de Paula, do Botafogo, em ação contra o Volta Redonda - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2025 00:17

Rio - Patrick de Paula foi um dos personagens da derrota do Botafogo para o Volta Redonda por 2 a 1 , na noite desta quarta-feira (22), pelo Campeonato Carioca. No segundo tempo, quando o Glorioso tinha um homem a mais e perdia a partida, ele desperdiçou um pênalti. No momento da batida, o camisa 8 escorreu e mandou para fora. A partir daí, começou a ouvir vaias da torcida no Estádio Nilton Santos. Apesar disso, o volante garantiu que não se abalou e que dará muita alegria para os alvinegros. O volante ainda destacou que os "ama de paixão".

"Não, não, na me abala não, porque eu sempre tive o meu mental muito forte. Sei da minha responsabilidade aqui no Botafogo, sei por que eu vim para cá, sei do meu desafio e sei o que eu passei quando cheguei aqui no Botafogo. Então, eu estou trabalhando quietinho, estou me dedicando cada dia para melhorar na minha melhor performance, no meu melhor nível, que ainda vou dar muita alegria para o torcedor, mas isso faz parte, torcida é assim", disse Patrick, ao "Premiere".

"Hoje eles pegam no meu pé, amanhã seu eu que fizer um bom jogo, vão agradecer também. Mas eu amo eles de paixão, Botafogo é isso, eu tenho muito carinho pelo torcedor, muito carinho pelo Botafogo. Agradeço muito sempre pela oportunidade de vestir essa camisa, e agora é me dedicar a trabalhar, porque domingo já tem mais", completou.

Antes do pênalti, Valentín Adamo pegou a bola e mostrou que quis bater, mas Patrick assumiu a responsabilidade. Na entrevista, o volante analisou a cobrança e contou que ele e Matheus Nascimento são os batedores oficiais do Botafogo.

"Eu bato pênalti assim, minha característica é essa. Como você falou, sou batedor oficial. Eu e Matheus Nascimento. Matheus não estava no jogo, e eu peguei a bola ali para bater. Tenho total responsabilidade do pênalti que eu bati, não queria perder, mas escorreguei ali, tive a fatalidade de escorregar ali. E como eu falei, já bati diversos pênaltis em decisões, concretizei o gol, mas infelizmente hoje não pude concretizarem gol. Fico muito triste por isso, por não ter feito o gol, mas feliz pelo desempenho", afirmou Patrick.

A gente está evoluindo cada vez mais, a equipe do Botafogo. A gente sabe da responsabilidade, e eu muito bem, sei da minha responsabilidade pelo pênalti que eu bati. Então, agora é levantar a cabeça, porque domingo já tem mais, a gente tem que trabalhar, tem que estar preparado. E também eu continuar trabalhando, batendo pênalti nos treinos, continuar chutando, porque só erra quem bate, então não queria errar. É levantar a cabeça, ter a cabeça boa, trabalhar para melhorar o próximo jogo", completou.

Patrick ainda protagonizou outro lance em campo. Pouco depois de perder o pênalti, ele teve uma queda feia no gramado. Ele revelou que "desmaiou rapidinho", mas não foi substituído.

"Sobre a minha queda, eu estou me sentindo muito bem, faz parte do jogo. Ali eu desmaie rapidinho, mas voltei ao normal, foi por isso que eu voltei para o jogo", contou o volante.

A equipe de Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o lanterna Bangu no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela quinta rodada da competição.

"Sobre a pressão do Campeonato, a gente pegou os três jogos que a gente fez, a gente criou bastante, tivemos bastante volume, bastante chance de gol, mas não conseguimos concretizarem gol. A gente sempre foi buscando o resultado, a gente sempre entra para ganhar, o Botafogo é isso", pontuou o camisa 8.