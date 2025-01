Vasco Matos em coletiva - Divulgação / Santa Clara

Publicado 25/01/2025 14:59

Rio - O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, que vem sendo colocado como possível alvo do Botafogo para a temporada de 2025, negou ter recebido qualquer proposta para deixar o clube português. Ele reafirmou sua satisfação de trabalhar na atual equipe.

"Em relação a isso, vou falar pela primeira vez. Nunca negociei com nenhum clube. Estou, como sempre estive, muito focado no que estamos a construir juntos. É só isso apenas. O resto não controlo. É como digo, muito focado, como sempre estivemos, na construção do trabalho desportivo, na consolidação e na construção da ideia deste clube", disse em entrevista coletiva.

Vasco Matos foi colocado em uma lista de possibilidades do Botafogo, junto de Rafa Benítez e Tata Martino. O português é o único empregado. Ele também negou que o Santa Clara tenha recebido alguma consulta de John Textor.

"Não há nada. Não negociei com ninguém, o clube não foi contatado, tenho contrato com o Santa Clara, sou muito feliz aqui e estou muito focado no que é o nosso projeto e o nosso trabalho", concluiu.