Botafogo e Bangu se enfrentaram no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Bangu se enfrentaram no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2025 20:04

Rio - Sem muito brilho, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Carioca. Em duelo contra o frágil Bangu, lanterna do Carioca, o Alvinegro levou a melhor com gols de Patrick de Paula e Kauê. A vitória por 2 a 0 colocou a equipe de General Severiano com seis pontos em cinco jogos no Campeonato Estadual.

O atual campeão da Libertadores volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O Bangu joga no dia seguinte do clássico contra o Nova Iguaçu, no Laranjão, às 16h (de Brasília).

fotogaleria

O primeiro tempo de Botafogo e Bangu foi de poucas emoções. O Alvinegro foi superior na partida, mas teve dificuldades de criar oportunidades. Poucos minutos antes do intervalo, Patrick de Paula abriu o placar para a equipe de General Severiano.

Mandante do jogo, o Botafogo controlou as ações durante a maior parte da partida. Antes de abrir o placar, o Alvinegro chegou com perigo em lances de Yarlen e Patrick de Paula. O Bangu respondeu e quase fez o seu aos 41 minutos em uma cabeçada de Ronaldo, que Raul defendeu.

Dois minutos depois, o Botafogo abriu o placar. Yarlen foi no fundo, fez o cruzamento, Rafael Lobato ajeitou e Patrick de Paula finalizou de fora da área, a bola tocou na marcação do Bangu e matou qualquer chance de defesa do goleiro Victor.

A segunda etapa começou com uma boa chance do Botafogo. Aos dez minutos, Yarlen avançou com liberdade pela direita e finalizou de fora da área, o goleiro Victor apareceu e salvou o Bangu. Porém, com o tempo, o Alvinegro foi cedendo espaço e os visitantes passaram gostar do jogo.

Último colocado, o Bangu também tinha dificuldades e só conseguia chegar ao gol de Raul com finalizações de fora da área. Sem muito esforço, o Botafogo teve a chance de ampliar com Yarlen, mas faltou capricho na finalização. Aos 45 minutos, Rafael Lobato fez bela jogada e serviu Kauê, que apareceu para concluir e marcar o segundo e dar números finais ao confronto.