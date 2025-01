Carlos Leiria comandou o Botafogo novamente - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2025 23:40

Rio - O treinador interino do Botafogo, Carlos Leiria, celebrou a vitória sobre o Bangu por 2 a 0, no Nilton Santos. O resultado fez o Alvinegro chegar aos seis pontos e ficar mais próximo do G-4 do Carioca. A equipe entrou em campo em cinco jogos pela competição.

"Quero externar a felicidade com essa vitória e a proximidade com o G4. Em outros jogos acho que até tivemos mais produção, mas hoje conseguimos ser efetivos e isso é bom. Com relação às mudanças, temos um departamento de análise de desempenho nós vimos algumas situações que eles não conseguiriam mudar, uma dessas era o espaço entre o lateral e o zagueiro, algo que o Kayke faz muito bem", disse.

Na próxima quarta-feira, o comandante será responsável por dirigir o elenco principal do Botafogo no clássico contra o Fluminense. Leiria afirmou que fará um estudo mais aprofundado em relação ao rival, que já utilizou seus titulares na competição.

"Nós estamos trabalhando com o grupo e estamos inserindo alguns aspectos táticos, ainda não fizemos aspectos técnicos. Queremos analisar com calma o Fluminense, saber o que eles fizeram nesses dois jogos com o Mano Menezes, isso é importante para que a gente possa coordenar nosso trabalho tático. Nossos trabalhos tiveram cunho tático e físico. Agora é refinar esses detalhes estratégicos, estamos focados única e exclusivamente no Fluminense", afirmou.