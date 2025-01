Patrick de Paula fez um dos gols da vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2025 22:21

Rio - O meia Patrick de Paula, de 25 anos, foi o autor do primeiro gol do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, no Nilton Santos. Apesar disso, o jogador recebeu algumas vaias dos torcedores. Ao fim da partida, ele minimizou o ocorrido e fez um declaração aos alvinegros.

"Gol é muito importante para mim e para a equipe, que precisa de resultado. A gente vinha criando muito. Fui feliz no chute, tentei duas, três, quatro, não lembro direito. Sobre a vaia, às vezes é boa, mas eu sei lidar, amo a torcida de paixão, ela sabe do carinho que tenho. Estou muito feliz pelo gol. Estamos nos portando bem no jogo, time bem maduro, sabendo lidar, descansar. É continuar na mesma pegada, para conseguir ampliar o placar", disse.

Sem muito brilho, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Carioca. Em duelo contra o frágil Bangu, lanterna do Carioca, o Alvinegro levou a melhor com gols de Patrick de Paula e Kauê. A vitória por 2 a 0 colocou a equipe de General Severiano com seis pontos em cinco jogos no Campeonato Estadual.

O atual campeão da Libertadores volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O Bangu joga no dia seguinte do clássico contra o Nova Iguaçu, no Laranjão, às 16h (de Brasília).