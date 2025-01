Comemoração dos jogadores do Botafogo após gol de Matheus Nascimento - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2025 08:35 | Atualizado 26/01/2025 08:36

Rio - Pressionado, o Botafogo volta a campo neste domingo (26), às 18h, para enfrentar o Bangu no Estádio Nilton Santos. Diante do Alvirrubro, o Glorioso busca respirar no Campeonato Carioca e até mesmo evitar uma queda para a lanterna.

Hoje, o Glorioso soma apenas três pontos e aparece na 11ª colocação. O Bangu vem logo atrás, com apenas um - é o único time que ainda não venceu ou fez gols nesta edição da Taça Guanabara.

Portanto, em caso de derrota, o Botafogo seria ultrapassado e passaria a ocupar o último lugar na tabela de classificação. Já uma vitória aliviaria a pressão e faria o time subir na tabela.

Cabe recordar que, de acordo com o planejamento do Bota, esta será a última partida com a equipe alternativa. Com ela, o Alvinegro venceu apenas um compromisso, diante da Portuguesa, e perdeu os demais três jogos mesmo com um homem a mais.

O elenco profissional retornará no clássico com o Fluminense, que acontecerá às 21h30 da próxima quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos.