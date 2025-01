Danilo Barbosa, volante do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/01/2025 13:26

Rio - O Everton, clube da Premier League, demonstrou interesse na contratação de Danilo Barbosa, volante do Botafogo. O jogador também é monitorado por duas equipes da Championship, o Leeds e o Sheffield United. Ele tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2025. A informação é do "Mirror Football".

A proposta do clube de Liverpool gira em torno dos 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões). Em 2025, o jogador quase foi envolvido na negociação do Botafogo por Jair, do Santos, junto com Tiquinho Soares. Porém, não quis sair da equipe alvinegra.

Com a camisa do Glorioso, Danilo Barbosa tem 48 jogos e 4 gols, e as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Na temporada passada, o volante perdeu espaço com a chegada de Gregore, e passou grande parte do ano no banco de reservas.