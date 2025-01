Rafael Lobato jogou cinco partidas com o time sub-23 do Botafogo no Carioca de 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Rafael Lobato jogou cinco partidas com o time sub-23 do Botafogo no Carioca de 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/01/2025 11:08

duas assistências para os gols de Patrick de Paula e Kauê. Foram as primeiras do jovem atacante de 18 anos, que estreia pelos profissionais neste início de 2025. Rafael Lobato foi um dos destaques da vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Bangu , pelo Campeonato Carioca , com. Foram as primeiras do jovem atacante de 18 anos, que estreia pelos profissionais neste início de 2025.

Presente nas cinco partidas do time sub-23 do Glorioso, o jovem não escondeu a alegria pelas primeiras participações em gols.

"Muito feliz pela minha atuação, por voltar a ganhar com a camisa do Botafogo, sempre um prazer enorme. Sobre as duas primeiras assistências, é sonho realizado de criança. Sempre sonhei com isso", disse à Botafogo TV.



Titular em três dos cinco jogos no Campeonato Carioca, Rafael Lobato perdeu a vaga na rodada anterior, na derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, mas voltou a ganhar uma oportunidade. Contra o Bangu, atuou pela primeira vez os 90 minutos.



Com o retorno dos titulares já a partir do duelo contra o Fluminense, quarta-fei9ra (29), às 21h30, no Nilton Santos, a tendência é que o jovem atacante retorne à equipe sub-20.