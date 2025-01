Ruan, destaque do Zumbi-AL, foi contratado pelo Botafogo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/01/2025 19:10

Rio - O Botafogo acertou a contratação do atacante Ruan, de 19 anos, do Zumbi, de Alagoas, que foi uma das "sensações" da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jovem teve a transferência confirmada por Djair Lucena, presidente do clube.

"O Ruan é centroavante, atleta de área, tem 19 anos, é natural da Bahia, chegou em março do ano passado e trouxemos ele após um trabalho muito sério que temos de avaliação de material, trabalho de scout. No ano passado, o Ruan fez oito gols no Alagoano, fez quatro na Copa Alagoas. Ontem, no último jogo dele com a gente, fez três gols (vitória por 6 a 0 sobre o CEO) e sai como o artilheiro de uma competição profissional. Ruan sai com participação nos direitos federativos. Vai para o Botafogo com contrato inicial de 18 meses", disse, em entrevista ao site "GE".

A equipe do Zumbi teve campanha de destaque na fase de grupos da Copinha, terminando na liderança do Grupo 23 e vencendo o Flamengo, que ficou com a segunda vaga. Na segunda fase, eliminou o União Suzano com vitória por 1 a 0, mas caiu na seguinte para o Red Bull Bragantino goleado por 7 a 0.

Nas redes sociais, Ruan se despediu do Zumbi e agradeceu ao presidente Djair Lucena.

"Dia inesquecível. Agradecer primeiramente a Deus por tudo, feliz demais pelos três gols e craque da partida em uma competição profissional e hoje me despeço do Zumbi, clube onde fui muito feliz. Agradecer em especial ao presidente Djair Lucena por acreditar no meu trabalho, a todo grupo e a toda comissão que passou durante esse período que estou no clube. Gratidão."