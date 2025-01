Igor Jesus, do Botafogo, encarando a marcação de Léo Ortiz do Flamengo - Vítor Silva/Botafogo

Igor Jesus, do Botafogo, encarando a marcação de Léo Ortiz do FlamengoVítor Silva/Botafogo

27/01/2025

Rio - O Botafogo abrirá a sede de General Severiano, na Zona Sul do Rio, para reunir seus torcedores e transmitir a partida contra o Flamengo , no domingo (2/2), pela Supercopa Rei. O evento será em área coberta no espaço social do clube e contará com telões e atrações musicais. Os rivais decidirão a primeira taça do ano em duelo no Mangueirão, em Belém, no Pará, às 16h (de Brasília).

A entrada do público será liberada às 12h, quatro horas antes de a bola rolar, com samba ao vivo e muitas opções de comidas e bebidas. O evento vai marcar a estreia do grupo "Samba do Manequinho" e contará também com o músico Douglas Lemos.

Os torcedores presentes também poderão tirar fotos com os troféus do Brasileirão de 2024 e do Carioca de 2010, eternizado pela "cavadinha" de Loco Abreu na final contra o Flamengo. Haverá sorteio de camisas oficiais do futebol e do basquete alvinegro. Os ingressos são limitados e custam a partir de R$ 30 no "Sympla".

Desconto para o Museu Botafogo

Quem comprar ingressos para o evento terá ainda 50% de desconto na entrada para a mostra imersiva "O Eterno Glorioso", do Museu Botafogo, também em General Severiano. Basta apresentar o comprovante da compra.