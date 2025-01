Artur é o novo camisa 7 do Botafogo e já quer estrear na Supercopa Rei - Vitor Silva / Botafogo

Artur é o novo camisa 7 do Botafogo e já quer estrear na Supercopa ReiVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/01/2025 14:42 | Atualizado 28/01/2025 16:51

espera mostrar à torcida que pode ser o novo comandante de um time campeão já no domingo (2), na Supercopa Rei, contra o

Artur é a quarta contratação do Botafogo para a temporada de 2025 e chega com a responsabilidade de vestir a camisa 7 de Garrincha e substituir Luiz Henrique, destaque das conquistas da Libertadores e do Brasileirão. E, contra o Flamengo , em Belém (PA).

Apesar de ter chegado agora, o atacante que foi contratado junto ao Zenit por 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,2 milhões), colocou-se à disposição. E não escondeu a ansiedade por já poder disputar o primeiro título pelo Glorioso.



"Quando deito minha cabeça no travesseiro, fico imaginando como vai ser (a Supercopa), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim essa questão. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão", afirmou durante a apresentação na tarde desta terça-feira (28).



E para estar em campo, Arthur garante estar em boas condições físicas, já que vinha treinando no Zenit antes do acerto com o Botafogo.



"Começamos os treinos no dia 15 de janeiro, é como se fosse uma pré-temporada. É muito frio na Rússia, então estávamos treinando no Catar. Nas minhas férias, em dezembro, eu também não parei. Eu me vejo preparado fisicamente. Eu estou contando com o time, e o time está contando comigo", explicou.



A contratação alvinegra também comentou sobre o desafio que terá pela frente, que é assumir o posto de destaque no lugar de Luiz Henrique e de ajudar o time a se manter no topo.



"É uma responsabilidade muito grande vestir uma camisa tão pesada e esse número. O Garrincha é um ídolo para todos, é o ídolo do meu pai e do meu avô. Espero surpreender a todos. Meu objetivo é ser campeão novamente. Temos que fazer o que foi feito no ano passado de novo. As pessoas que continuaram aqui vão fazer o mesmo trabalho".



Outras declarações de Artur com a camisa do Botafogo



Comparação com Luiz Henrique e Júnior Santos

"Sempre os acompanhei, principalmente no ano passado. Eu tenho características um pouco parecidas, de 1x1, finalização, gosto do drible. Eu vim para agregar. Podem contar comigo, vou me esforçar bastante".



Conversa com Wendel, que se apresenta em junho

"Comentei ele: 'você está indo mesmo?' Ele disse: 'Acho que sim". No momento em que me espedi dele, ele me pediu para esperar e eu falei para ele ir comigo (risos). Ele é daqui e eu sei que está muito ansioso para jogar".



Estilo de jogo

"Durante a minha carreira, sempre atuei pelo lado direito, mas vindo por dentro e jogando como 10. Espero ajudar a equipe onde for. A gente está sem treinador, mas com certeza vou atuar onde quer que seja para ajudar. Acompanhei demais o time do Botafogo e sei a qualidade do Savarino, é um cara supermóvel. Nesses dois dias vi a qualidade dele e a pessoa que ele é. Sei que vamos dar muitas assistências e muitos gols nessa temporada".



Expectativa de repetir 2024

"A ideia é imitar, ser igual ao time do ano passado. Vamos tentar reproduzir o mesmo. Um time de muita garra e determinação, é a identidade do Botafogo. Não queremos mudar nossa essência".