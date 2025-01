Savarino, do Botafogo, posa para foto com a troféu do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Savarino, do Botafogo, posa para foto com a troféu do BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/01/2025 23:05 | Atualizado 28/01/2025 23:06

Rio - Savarino completou um ano de Botafogo neste mês. Para comemorar a marca, ele publicou um vídeo nas redes sociais que mostra sua chegada ao clube, gols e as taças que conquistou no Glorioso.

"Já um ano de alegrias, dedicação e amor por esta camisa. Feliz por cada momento vivido aqui. É um privilégio ser Botafogo!", escreveu o meia-atacante.





O Botafogo oficializou a contratação de Savarino no dia 11 de janeiro de 2024 . Ele, que estava no Real Salt Lake (EUA), assinou contrato com o Glorioso válido até o fim de 2026.

Na última temporada, disputou 55 partidas, anotou 14 gols e distribuiu 12 assistências. O venezuelano foi peça fundamental para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024.