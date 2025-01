Bastos foi um dos destaques do Botafogo nos títulos de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Bastos foi um dos destaques do Botafogo nos títulos de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/01/2025 21:46

Rio - Bastos desfalcará o Botafogo no clássico com o Fluminense, que acontecerá às 21h30 desta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O zagueiro se reapresentou depois do elenco principal, e a comissão técnica optou por poupá-lo.

Ele seguirá com os trabalhos de recondicionamento físico no Glorioso. A ideia é contar com Bastos para a Supercopa Rei, contra o Flamengo, no próximo domingo (2). A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Dessa forma, a tendência é de que Lucas Halter seja titular. O Botafogo tem as contratações de David Ricardo, do Ceará, e Jair, do Santos, encaminhadas, mas eles ainda não foram anunciados. O último, inclusive, está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

A partida desta quarta-feira marcará o retorno do elenco principal do Alvinegro na temporada. Por causa da disputa do Intercontinental, em dezembro de 2024, o grupo se reapresentou mais tarde. Nas cinco primeiras rodadas do Estadual, o Botafogo foi a campo com uma equipe alternativa.