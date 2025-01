Rafa Benítez é um dos alvos do Botafogo para substituir Artur Jorge - Reprodução / Instagram @rafabenitezrb

Rafa Benítez é um dos alvos do Botafogo para substituir Artur JorgeReprodução / Instagram @rafabenitezrb

Publicado 28/01/2025 14:56 | Atualizado 28/01/2025 15:00

Rio - Rafa Benítez despontou como o favorito para virar o novo técnico do Botafogo . De acordo com o jornal inglês 'Daily Mail', o Glorioso tem negociações avançadas com o treinador espanhol.