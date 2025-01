Gregore em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2025 11:30

Rio - Apesar do Botafogo ter deixado claro que não irá negociar o volante Gregore, de 30 anos, o Atlético-MG não desistiu do jogador. De acordo com informações do jornalista André Herman, o Galo aumentou a oferta e está desposto a desembolsar algo em torno de 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 32,5 milhões).

A contratação é um pedido de Cuca, novo treinador do Atlético-MG, que já havia feito o Alvinegro de Belo Horizonte acertar a contratação de Júnior Santos, artilheiro do Botafogo no ano passado, por cerca de 8 milhões de dólares (R$ 48 milhões).

O Botafogo já deixou claro que não deseja negociar Gregore. Além do Galo, o Palmeiras também fez uma sondagem pelo volante. O atual campeão da Libertadores também rejeitou o interesse do Al-Rayyan, da Arábia Saudita, equipe de Artur Jorge, pelo atleta.

Gregore foi comprado pelo Botafogo junto ao Inter Miami no começo da temporada por 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,4 milhões na cotação da época). Ele tem contrato até o fim de 2026.

O jogador, de 30 anos, entrou em campo em 56 partidas pelo Botafogo na última temporada, marcando três gols e efetuando duas assistências. Ele fez parte do elenco que ganhou o Brasileiro e a Libertadores.