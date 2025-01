Léo Linck chega ao Botafogo para ser reserva imediato de John - Divulgação / Botafogo

Léo Linck chega ao Botafogo para ser reserva imediato de John Divulgação / Botafogo

Publicado 29/01/2025 16:34 | Atualizado 29/01/2025 16:42

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira (29) a contratação de Léo Linck. O goleiro de 23 anos, que estava no Athlético-PR, assinou contrato até o final de 2028.

O atleta chega ao Glorioso para ser reserva imediato de John. Desde a saída de Gatito Fernández, que assinou contrato com o Cerro Porteño, do Paraguai, o clube carioca procurava um arqueiro para fazer parte do elenco.



No Rio de Janeiro desde o último dia 16, o goleiro já vinha treinando com seus novos companheiros. A data de sua apresentação ainda será anunciada pelo Alvinegro.

Léo Linck é a segunda contratação oficializada pelo Botafogo para 2025 - o atacante Artur foi o primeiro. Há ainda acordos pelos zagueiros David Ricardo e Jair, porém falta os anúncios. O volante Wendel também será reforço do clube, porém só chegará no meio do ano.