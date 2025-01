Léo Linck em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Léo Linck em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2025 18:54

Rio - Léo Linck comemorou o acerto com o Botafogo, que oficializou a contratação do arqueiro nesta quarta-feira (29) . Em entrevista ao canal do clube no "YouTube", ele revelou o que sentiu quando recebeu a proposta do Bota e destacou a tradição de goleiros do Glorioso.

"Quando eu recebi a proposta foi um sentimento de alegria, um sentimento muito bom. O Botafogo tem uma história muito bonita com goleiros. Jefferson, seleção. Perri, seleção. Gatito, seleção. John, melhor goleiro do Brasil na temporada passada. Acho que isso pesou muito para mim. Estou muito feliz por essa decisão e pelo Botafogo ter se interessado no meu trabalho", disse Léo Linck, à Botafogo TV.

O atleta chega ao Glorioso para ser reserva imediato de John. Desde a saída de Gatito Fernández, que assinou contrato com o Cerro Porteño, do Paraguai, o clube carioca procurava um arqueiro para fazer parte do elenco.

"Vocês podem esperar de mim muita raça, muita dedicação e muita motivação nesse novo desafio. Vim para ajudar e conquistar muitos títulos", afirmou Léo Linck.

Léo Linck é o segundo reforço do Botafogo para 2025 - o atacante Artur foi o primeiro. O Alvinegro ainda tem acordos pelos zagueiros David Ricardo e Jair, mas a dupla ainda não foi anunciada. O volante Wendel também será reforço, porém só chegará no meio do ano.