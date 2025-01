Rafael Lobato, do Botafogo, em ação no clássico com o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 15:10 | Atualizado 30/01/2025 15:12

Rio - Mesmo com o elenco principal de volta, a base do Botafogo esteve presente na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense , na noite da última quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos. Rafael Lobato e Yarlen atuaram no clássico e fizeram valer a oportunidade que receberam do técnico Carlos Leiria.

Lobato, que já atuou na lateral esquerda nesta edição do Estadual, foi titular do ataque alvinegro. Nos acréscimos do primeiro tempo, ele descolou um ótimo lançamento para Savarino. O camisa 10 ficou cara a cara com Fábio, que conseguiu salvar o Fluminense. Igor Jesus chegou a ficar com a sobra, mas não aproveitou.

Na etapa complementar, Lobato inverteu o papel com Savarino. O venezuelano enfiou ótimo passe para o jovem atacante, que venceu de Thiago Santos na corrida e finalizou. Fábio defendeu, porém, desta vez, Igor Jesus abriu o placar para o Botafogo no rebote.

Rafael Lobato, aliás, é uma das surpresas do Alvinegro neste início de temporada. Ele já soma duas assistências em seis partidas na Taça Guanabara 2025.

Já Yarlen entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, justamente na vaga de Rafael Lobato. Com pouco tempo em campo, ele sofreu o pênalti cometido por Thiago Santos. Savarino foi para a cobrança e anotou o segundo gol do Alvinegro no clássico.

Além disso, o atacante quase terminou a partida com uma assistência. Aos 46 minutos, Yarlen recebeu a bola pelo lado direito, invadiu a área e cruzou rasteiro na medida para Igor Jesus. O centroavante finalizou, mas parou na grande defesa do goleiro Fábio.

Yarlen entrou no segundo tempo de Botafogo x Fluminense Vítor Silva/Botafogo

"Nossa base tem ótimos valores. Isso só reforça nosso trabalho e o que vem sendo produzido até o momento. A entrada do Lobato iniciando o jogo foi em decorrência das boas apresentações com o time chamado alternativo, que iniciou a competição. Isso fez com que ele ganhasse essa minutagem, iniciasse o jogo hoje e pudesse participar diretamente da vitória", afirmou Carlos Leiria, na entrevista coletiva após a partida.

"O lance do primeiro gol foi um movimento bom de ruptura. Aí a finalização, e o Igor (Jesus) no rebote fez o gol. Não só ele como a entrada do Yarlen, que vinha fazendo uma boa competição e participou diretamente do segundo gol sofrendo pênalti. Nós estamos contentes com eles. Obviamente é um momento de ter equilíbrio, de saber que são jovens, que podem passar por momentos de oscilações", completou.