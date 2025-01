Artur em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 14:28

Primeiro reforço do Botafogo para 2025, Artur foi regularizado e poderá ficar à disposição para a Supercopa Rei, no próximo domingo (2), contra o Flamengo, em Belém. O atacante teve seu nome publicado no BID da CBF nesta quinta-feira (30). Rio -, Artur foi regularizado e poderá ficar à disposição para a Supercopa Rei, no próximo domingo (2), contra o Flamengo, em Belém. O atacante teve seu nome publicado no BID da CBF nesta quinta-feira (30).

Com isso, Artur, que foi contratado por 10 milhões de euros (R$ 62,2 milhões, na cotação), embarcará com a equipe para a capital paraense nesta sexta-feira (31). A escalação ou não do novo camisa 7 dependerá do técnico Carlos Leiria. Em sua apresentação, na última terça-feira (28), ele deixou claro seu desejo de estar em campo.

"Quando deito minha cabeça no travesseiro, fico imaginando como vai ser (a Supercopa), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão", afirmou.

Botafogo, campeão do Brasileirão, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil, se enfrentam no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mangueirão.