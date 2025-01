Comemoração de Gabigol após marcar pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Comemoração de Gabigol após marcar pelo CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 30/01/2025 22:21

Belo Horizonte - Gabigol se declarou ao Cruzeiro após fazer os primeiros gols com a camisa do time mineiro, na noite desta quinta-feira (30). O atacante anotou um hat-trick ainda no primeiro tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Itabirito , na Arena Independência, pelo Campeonato Mineiro.

"Coração está azul. Muito feliz aqui e na cidade. Realmente é um clube, uma equipe maravilhosa. Clima está muito bom. Claro que aconteceram algumas coisas no começo do ano. Agradecer ao Diniz, a todo o empenho e dedicação que ele teve conosco", disse Gabigol.

"Estou muito feliz, Cada vez vejo que minha escolha foi a mais acertada. Os companheiros estão me ajudando bastante tanto dentro quanto fora de campo. Estou me adaptando a tudo, é um começo. As coisas vão criando química com o tempo", completou.