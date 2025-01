Santos posa para a foto com a camisa do Athletico-PR - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 30/01/2025 21:03

Rio - Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo , Santos retornou ao Athletico-PR por empréstimo. O Furacão confirmou o retorno do goleiro, que pertence ao Fortaleza, nesta quinta-feira (30). O vínculo vai até 31 de dezembro de 2025, com a opção de mais um ano.

"O sentimento é de gratidão por poder retornar e de muita felicidade por vestir novamente esta camisa. Para mim, é uma honra". "A decisão foi muito fácil de ser tomada, por estar voltando para a minha casa", disse o goleiro, ao canal do Athletico no YouTube.

Santos retorna ao Athletico-PR como reposição à saída do goleiro Léo Linck, que já foi anunciado como reforço do Botafogo. No Furacão, o arqueiro irá disputar a titularidade com Mycael.

Santos defendeu o Flamengo entre 2022 e 2023. Ele disputou 63 partidas com a camisa do Rubro-Negro Carioca e conquistou os títulos da Libertadores (2022) e da Copa do Brasil (2022). Em 2024, o Fortaleza acertou a contratação do goleiro, que agora retorna ao Furacão.



Pelo Furacão, venceu o Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), a Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e a Copa do Brasil (2019). Na carreira, Santos ainda conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.