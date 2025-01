Fernando Diniz não é mais treinador do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 27/01/2025 11:20

Rio - Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. O treinador, de 50 anos, foi demitido após a derrota para o Athletic e o empate com o Betim, pelo Campeonato Mineiro. O desempenho irregular em 2024 e no início deste ano pesaram na decisão para a mudança no comando da equipe.

"O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias", disse o Cruzeiro.

Após deixar o Fluminense na lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos em 11 rodadas, Fernando Diniz foi contratado pelo Cruzeiro com a missão de classificar para a Libertadores. Porém, o treinador teve uma campanha decepcionante no Brasileirão e ainda foi vice-campeão da Sul-Americana.

Já no ano passado, existia uma pressão pela demissão de Fernando Diniz. Entretanto, o treinador tinha o apoio de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que bancou a permanência. O técnico fez parte do planejamento da temporada de 2025, mas o desempenho ruim já nos primeiros jogos aumentou a pressão.

Fernando Diniz deixa o Cruzeiro com apenas 35% de aproveitamento. Ao todo, foram 20 partidas, quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, além do vice-campeonato da Sul-Americana diante do Racing, da Argentina.

O auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos desta segunda-feira (27). A Raposa volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Itabirito, fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.