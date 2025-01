Neymar em ação pelo Al-Hilal - Atta Kenare / AFP

Neymar em ação pelo Al-HilalAtta Kenare / AFP

Publicado 27/01/2025 23:19 | Atualizado 27/01/2025 23:33

O jornal "Marca", da Espanha, utilizou a seguinte título para noticiar a rescisão de contrato: "Neymar: 62 milhões, adeus e obrigado". O valor em questão em euro (R$ 385,7 milhões na cotação atual) faz referência à quantia que ele ainda teria a receber do clube saudita.

A matéria também cita que a passagem de Neymar não será lembrada pelos números, já que ele atuou pouco. Além disso, lembra que o Al-Hilal pagou 90 milhões de euros ao PSG para contratar o atacante.

O catalão "Sport" fez uma matéria com o título "Neymar-Al-Hilal: as cifras de uma ruína faraônica". O texto destaca a quantia que os sauditas desembolsaram para comprá-lo, além dos custos com o jogador.

O "Record", de Portugal, o "L'Equipe", da França, fizeram textos mais curtos, mas citaram os poucos jogos de Neymar pelo time saudita. O atacante disputou apenas sete partidas, com um gol e duas assistências.



Lesões

Em outubro de 2023, ano em que chegou ao Al-Hilal, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, quando defendia a seleção brasileira, e ficou mais de um ano sem jogar.

Ele retornou aos gramados no fim de 2024, mas sofreu uma lesão muscular em novembro, logo no segundo jogo, e já está há quase três meses sem atuar.