Cédric Soares em ação durante jogo do Arsenal - Divulgação/X @Arsenal

Cédric Soares em ação durante jogo do ArsenalDivulgação/X @Arsenal

Publicado 27/01/2025 17:30

O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Cédric Soares, ex-Arsenal. O vínculo do português com o Tricolor Paulista será de três meses, mas pode ser prolongado até o fim do ano se desempenhar bem. A informação foi dada primeiro pelo "Uol".

O jogador de 33 anos está livre no mercado desde o fim da temporada 2023/24, em junho do ano passado. O lateral-direito fez parte de uma barca do Arsenal de 19 atletas

Ele entrou em campo pela última vez na vitória dos Gunners sobre o Sheffield United por 6 a 0, no dia 4 de março. Naquela ocasião, Cédric atuou por pouco mais de 25 minutos.

O português tem utilizado as dependências do CT do São Paulo para aprimorar o condicionamento físico. Na última quinta-feira (24), foi ao Morumbis para acompanhar a vitória do Tricolor sobre o Guarani por 1 a 0, válida pelo Campeonato Paulista.

Carreira

Cédric é cria das categorias de base do Sporting (POR). Além do clube de Lisboa e do Arsenal, ele soma passagens por Académica (POR), Inter de Milão (ITA), Southampton (ING) e Fulham (ING). Além disso, com a camisa da seleção de Portugal, conquistou a Euro 2016 e participou da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.