Neymar não quer permanecer no Al-Hilal até o fim de contratoDivulgação / Al-Hilal

Publicado 27/01/2025 13:15

65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que o jogador brasileiro tem a receber. O Santos vive a expectativa de poder anunciar Neymar ainda nesta semana, mas ainda depende de um acerto com o Al-Hilal, que aceitou negociar . E um dos principais pontos na discussão de uma rescisão de contrato está nos

Uma alternativa para acelerar essa liberação está justamente em Neymar abrir mão de parte desse valor, referente aos seis meses restantes de vínculo com o clube saudita.



O fato de economizar o valor milionário é visto como vantajoso pelo Al-Hilal para a liberação imediata do jogador, que não está inscrito no Campeonato Saudita e só pode atuar na Champions da Ásia e na Copa do Rei.



Por isso, antes irredutíveis em relação à liberação com o pagamento de uma quantia em dinheiro, os dirigentes sauditas mudaram de postura e passaram a admitir a possibilidade de liberá-lo sem custo. Uma reunião no início desta semana pode definir o acordo para que o brasileiro retorne ao Brasil.



O acordo entre Neymar e Santos já existe para um contrato inicialmente até junho, com a possibilidade de ser estendido.



Neymar jogou pouco pelo Al-Hilal



Contratado por 90 milhões de euros (R$ 487 milhões) junto ao PSG, em 2023, o atacante disputou apenas sete partidas, com um gol e duas assistências.