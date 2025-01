Matheus Firmino, do Jacuipense, teve comemoração que viralizou com 'crítica' a empresário - Reprodução de vídeo

Matheus Firmino, do Jacuipense, teve comemoração que viralizou com 'crítica' a empresário Reprodução de vídeo

Publicado 27/01/2025 10:24

A vitória do Jacuipense por 2 a 0 sobre o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, teve um momento inusitado e que viralizou nas redes sociais. Ao marcar um golaço em uma falta de longe, Matheus Firmino comemorou com uma frase que exaltou suas qualidades e 'criticou' o empresário.



"Eu sou bom, meu empresário que é ruim", disse o meia de 25 anos a uma das câmeras da transmissão do jogo na TVE.



O que poderia ser um desabafo não passou de uma brincadeira, como explicou o próprio Matheus Firmino na saída de campo.



"Rapaz, cadê esse cara? Hugo. Na concentração, ele comentou que o empresário dele tinha falado essa frase. (E decidi) Se acontecer de eu fazer o gol, vou falar isso. Não entendam mal, meus empresários Chico e Felipe. É uma brincadeira. Tamo junto", afirmou.



Aos 25 anos, o jogador atuou durante toda a carreira em clubes sem grande expressão nacionalmente. Depois de começar no Estrela do Nordeste, no Espírito Santos, passou por Vilavelhense, Real Noroeste, Democrata-GV, Nova Venécia, Itabirito, Patrocinense, Serra, Aster Brasil, Jaguaré e Velo Clube.