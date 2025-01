Maccarena Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2025 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, publicou uma foto em suas redes sociais em que aparece sensualizando com a camisa do seu clube de coração. A imagem mexeu com seus seguidores, que fizeram muitos elogios a beldade.

"Está impecável, Macca", "Eu vejo você assim e por sua causa eu me tornei um fã do Olimpia", "Coisa mais linda", "Que mulher perfeita", foram alguns dos comentários.

Macca Avalos faz muito sucesso no seu país pela beleza. Ela é musa do Olimpia, um dos principais clubes do Paraguai, e tem mais de 166 mil seguidores no Instagram.