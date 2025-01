Vegetti abriu o placar para vitória do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/01/2025 08:09

Rio - Torcedores cruz-maltinos comemoraram, nas redes sociais, a vitória do Vasco sobre a Portuguesa por 4 a 1 neste domingo (26) em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, e exaltaram as atuações de Pablo Vegetti e Philippe Coutinho. Com o resultado, a equipe comandada por Fábio Carille, que está invicta, subiu momentaneamente para a terceira posição da competição, com nove pontos.