Fábio Carille é o técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 26/01/2025 13:55

Rio - O técnico Fábio Carille viverá uma nova experiência em São Januário. Depois de ir ao estádio como jogador, treinador e até observador adversário, ele terá a oportunidade de estar pela primeira vez do lado do Vasco na Colina Histórica.

Nas três primeiras rodadas do Estadual, o Cruz-Maltino foi a campo com um time alternativo, sob o comando de Ramon Lima, do sub-20. O elenco principal só estreou, junto com Carille, na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira , que aconteceu em Manaus, na última quinta-feira (23).

Na memória

Na entrevista coletiva de apresentação, Carille lembrou das oportunidades que teve de ir a São Januário e deu destaque justamente para quando foi em 2012. Naquela época, era observador do Corinthians e foi assistir à vitória sobre o Lanús por 2 a 1, em partida válida pelas oitavas de final da Libertadores.

"Já tive o prazer de vir aqui e jogar algumas vezes contra, como atleta. Lembro bem de um ano que o Vasco tinha uma seleção. Perdemos por 4 a 1. Brasileiro de 1997. Eu era o lateral-esquerdo do Paraná. Vim algumas vezes como auxiliar, vim uma vez como técnico, que foi em 2017, e a gente tem uma vitória importante pelo Corinthians", disse o treinador.

"Mas o que mais ficou marcado, da torcida, dessa pressão de jogar com eles do lado, foi 2012. Vim aqui, ninguém me conhecia ainda, para assistir a Vasco x Lanús. Observador do Corinthians, que seria o próximo confronto. Fiquei no meio da torcida Bandeirão passando em cima para lá e para cá, aquela gritaria, aquele apoio. É algo que não tenho como esquecer", completou.

Agenda

O Vasco enfrenta a Portuguesa neste domingo, a partir das 21h, em São Januário. A partida é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara.