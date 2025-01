Leandrinho está perto de trocar o Vasco pelo futebol saudita - Matheus Lima / Vasco

Publicado 25/01/2025 11:22 | Atualizado 25/01/2025 13:18

Rio - O lateral-esquerdo Leandrinho, de 19 anos, pode trocar o Vasco pelo Al Shabab, da Arábia Saudita. A negociação entre as partes está adiantada e acordo deverá ocorrer em breve. Resta apenas a aprovação do Comitê de Sustentabilidade Financeira da Liga do país. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A operação é por empréstimo. O Vasco deverá receber algo em torno 500 mil dólares (algo em torno de R$ 2,94 milhões), além de um perdão de uma dívida de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,89 milhões) por conta da contratação do meia Paulinho. A negociação tem opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 20,70 milhões) a ser executada em maio e de forma à vista.

Cria da base do Vasco, Leandrinho se profissionalizou no ano passado. Ele entrou em campo em 23 partidas, fez dois gols e deu uma assistência pelo clube carioca. Neste ano, o jovem está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.

Leandrinho chegou ao Vasco em 2021 e fez parte das categorias de base do Cruz-Maltino nas equipes sub-17 e sub-20. No total, somando as duas categorias, o lateral conquistou quatro títulos do Campeonato Estadual.

Para o setor, o Vasco conta com Lucas Piton, que é considerado um dos principais destaques do elenco, e também um dos melhores do setor no país. Além disso, renovou com o reserva Victor Luís. Leandrinho atualmente seria a terceira opção no clube carioca.