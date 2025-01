Tchê Tchê em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 24/01/2025 11:20

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2025, Tchê Tchê, de 32 anos, fez sua estreia pelo Cruz-Maltino contra o Madureira. O volante deu uma assistência e teve bom rendimento na partida em Manaus. O entendimento no clube carioca é que o atleta se mostrou rapidamente adaptado ao ambiente e à equipe.

"Tchê Tchê enfrentei várias vezes. Oliveira tentei levar para o Japão. Acompanho os dois há muito tempo. Estão adaptados e têm tudo para fazer uma temporada maravilhosa. Quero falar do segundo gol, participação de três jogadores que vieram do banco, Payet, Maxime e Puma", afirmou o treinador Fábio Carille.

Tchê Tchê fez parte no ano passado do elenco do Botafogo, que foi supercampeão, levantando o Brasileiro e a Libertadores. Porém, não teve seu contrato renovado e acabou indo para um clube rival no Rio de Janeiro.

A situação não é incomum na carreira de Tchê Tchê. O volante também atuou por equipes adversárias em São Paulo. Ele foi jogador do Palmeiras e depois acabou se transferindo para o Tricolor Paulista.