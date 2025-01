Fábio Carille fez sua estreia no Vasco com vitória - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 24/01/2025 00:39

Amazonas - Na estreia do time titular, o Vasco derrotou o Madureira por 2 a 0, em Manaus, e conquistou sua primeira vitória pelo Campeonato Carioca. O treinador Fábio Carille avaliou a atuação dos seus jogadores, em especial Philippe Coutinho, principal nome do elenco do Cruz-Maltino.

"Expectativa em cima do Coutinho é enorme e tem que ser. É jogador de Copa do Mundo. Está fazendo uma pré-temporada muito boa. Tem uma hora que a gente perde, e ele dá uma pique de 40 ou 50 metros e vai ajudar a marcar lá. Ele sabe que tem que ser assim por ter ficado tanto tempo na Europa. Ele sabe que tem que ser participativo com a bola e sem a bola. É muito grande. Vamos dar todo o suporte para ele dentro de campo", disse.

A partida também marcou o primeiro jogo do próprio Carille à frente do Vasco. O técnico projetou o próximo confronto do Cruz-Maltino, que será no domingo contra a Portuguesa, em São Januário.

"São Januário é emocionante, sim. Hoje teve a ansiedade, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco, agora para domingo também. Eu estou muito feliz, é um clube muito gostoso de trabalhar, é um clube que é muito acolhedor. Me senti em casa desde o primeiro dia", concluiu.