Fábio Carille em treino do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Fábio Carille em treino do VascoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 22/01/2025 19:43

Rio - O técnico Fábio Carille já definiu o time titular para sua estreia no comando do Vasco nesta quinta-feira (23), contra o Madureira, em Manaus, pelo Campeonato Carioca. As principais novidades serão as estreias do zagueiro Oliveira e do meia Tchê Tchê.

Outro reforço para 2025, o zagueiro Maurício Lemos ainda não estará em campo. Ele ficou fora da viagem para Manaus por decisão da comissão técnica e do departamento médico. A ideia é dar mais tempo para que ele foque na preparação física, já que se apresentou ao clube somente na semana passada. Com isso, Oliveira receberá a oportunidade.

Já Tchê Tchê terá a chance de começar jogando ao lado de Jair e Paulinho no esquema 4-3-2-1. Até aqui, o volante tem sido bastante elogiado nos treinos.

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Madureira tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Oliveira, Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê, Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

Até o momento, o Vasco não venceu no Campeonato Carioca e ocupa a nona posição, com apenas três pontos. O Cruz-Maltino empatou todos os jogos que fez até aqui.