Rio - O Vasco segue determinado a conseguir a contratação do atacante angolano Loide Augusto, do Antalyaspor. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, antes de abrir negociações, o clube carioca buscou informações sobre o atleta com o ex-meia Alex, ídolo do Palmeiras e no futebol turco, que o treinou em seu atual clube.

Durante as conversa, Alex deu sinal positivo para o negócio, destacando que Loide Augusto é um atleta forte, tem bom drible e polivalente, se encaixando no futebol moderno.

O Vasco já se acertou com o jogador e agora tenta convencer os turcos da liberação. A ideia é um empréstimo com opção de compra com metas estipuladas. Loide joga tanto pela ponta direita quanto ponta esquerda e já chegou a atuar como ala direito.



O Cruz-Maltino está confiante em um desfecho positivo na negociação. Loide Augusto se animou com a chance de jogar em um país de língua portuguesa e chegou a trocar informações com Bastos, seu compatriota que atua no Botafogo, sobre a vida no Rio.



Em 2024, Loide Augusto disputou 16 jogos pelo Alanyaspor, com um gol marcado e quatro assistências.