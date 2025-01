Mauricio Lemos foi apresentado pelo Vasco - Reprodução / YouTube

Mauricio Lemos foi apresentado pelo VascoReprodução / YouTube

Publicado 21/01/2025 11:40 | Atualizado 21/01/2025 13:21

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2025, o zagueiro Mauricio Lemos, de 29 anos, foi apresentado nesta terça-feira pelo clube carioca. O uruguaio, que assinou por apenas uma temporada, afirmou que deseja ficar muito tempo no Cruz-Maltino e projetou marcar história pela equipe de São Januário.

"Eu venho para ficar muitos anos. Ultimamente o futebol tem isso, de muitas mudanças. Já vivi isso no Atlético-MG, meu primeiro ano foi muito bom e depois parecia outra realidade. Porém, desejo ficar muito tempo aqui, ajudar a equipe nessa fase de reconstrução e marcar meu nome na história do Vasco", afirmou.

Mauricio Lemos era um sonho antigo do Vasco. As partes chegaram a negociar no ano passado, mas sem acerto. Contratado em 2025, o uruguaio explicou sua opção pelo Cruz-Maltino e contou que recusou uma oferta do Peñarol, seu ex-clube.

"Nesse período, meu irmão, que é que é meu agente. Recebi várias propostas, inclusive, do Peñarol, mas minha escolha foi pelo clube e também pelo alto nível do futebol brasileiro. Espero conseguir ajudar o clube nessa temporada tão complicada", disse.

Mauricio Lemos também abordou as contratações que o Vasco fez para o setor defensivo. O Cruz-Maltino teve muitas mudanças e também terá o treinador Fábio Carille, considerado um especialista em equipes mais sólidas.

"Estou muito feliz. Para mim é uma honra estar no Vasco, vou defender essa camisa como se não houvesse amanhã. É um ano duro, com muitas competições complicadas, com um Brasileiro muito difícil. O Vasco trouxe muitos reforços para defesa e vou buscar fazer o melhor aqui", opinou.

O uruguaio também falou da recepção que teve em São Januário. Em apenas quatro dias treinando com seus companheiros, Mauricio Lemos afirmou que já se sente bem adaptado ao grupo.

"O elenco me recebeu muito bem, as pessoas são bem legais. Estou aqui há quatro dias, está sendo uma adaptação muito rápida. Estou gostando muito. Temos muitas coisas para melhorar, mas esse começo tem sido bem legal", concluiu.

