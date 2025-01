Brian Rodríguez é desejo do Vasco - Divulgação / América

Publicado 22/01/2025 11:20

Rio - O atacante Brian Rodríguez, de 24 anos, é objeto de desejo do Vasco para a atual temporada. Porém, de acordo com informações da edição mexicana da "ESPN", a primeira proposta do clube carioca para contratação o jogador do América do México foi muito baixa. O valor, que não foi divulgado, foi ironizado pelo jornalista León Lecanda.

Ao abordar a negativa do clube mexicano em relação ao valor oferecido pelo Vasco, o jornalista chamou a proposta do Cruz-Maltino de "amendoins". Para tentar trazer o atacante uruguaio, o clube carioca terá que elevar o valor proposto ao América do México.

Formado nas categorias de base do Peñarol, Brian Rodríguez, de 24 anos, passou pelos Los Angeles, dos Estados Unidos, e pelo Almería, da Espanha, antes de chegar ao América, do México, em 2022.

O atacante está em sua terceira temporada no clube atual. No total, ele entrou em campo em 84 partidas, fez 18 gols e deu 11 assistências. Brian Rodríguez conquistou três Campeonatos Mexicanos pelo América.