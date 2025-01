Emerson Rodríguez comemora gol marcado em vitória do Vasco sobre o Bahia - Matheus Lima / Vasco

Emerson Rodríguez comemora gol marcado em vitória do Vasco sobre o BahiaMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/01/2025 22:22 | Atualizado 22/01/2025 22:22