Juan Sforza - Leandro Amorim / Vasco

Juan SforzaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/01/2025 18:54

Rio - O volante Juan Sforza deve deixar o Vasco em breve. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco aguarda propostas para emprestar ou, caso a oferta seja vantajosa, vender garoto argentino de 22 anos.

Sem espaço no elenco, Sforza ficou fora da lista de relacionados para a partida contra o Madureira, nesta quinta-feira (23), em Manaus, pelo Campeonato Carioca. O Vasco acredita que um empréstimo para um clube onde ele jogue pode valorizar e dar bagagem ao atleta.

Neste ano, Sforza ganhou uma forte concorrência em sua posição. Além dos retornos de Paulinho e Jair, que estavam lesionados, e da briga com Hugo Moura e Mateus Carvalho, o clube também contratou Tchê Tchê, que estava no Botafogo.

Promessa do futebol argentino, Sforza foi contratado no ano passado por 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 24,8 milhões na cotação da época) junto ao Newell’s Old Boys. O volante soma 40 jogos com a camisa cruz-maltina, com um gol marcado e uma assistência.