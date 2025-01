Fábio Carille em treino do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Fábio Carille em treino do VascoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 23/01/2025 08:30 | Atualizado 23/01/2025 08:33

Rio - O Vasco corre contra o tempo para definir o futuro dos jogadores fora dos planos do técnico Fabio Carille. Segundo o "ge", o Cruz-Maltino prepara uma barca de até nove atletas para enxugar o elenco e aliviar a folha salarial.

Os jogadores fora dos planos vão começar a fazer atividades separados do elenco principal. Os nomes que não devem ganhar espaço em 2025 são: Capasso, Zé Gabriel, De Lucca, Serginho, Riquelme, JP e Lucas Eduardo. Além deles, o Vasco também está aberto a ouvir propostas por Sforza e Jean David.

Cada caso é tratado de forma diferente. Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme retornaram de empréstimos e foram aproveitados no início do Carioca, mas não agradaram e devem ser novamente emprestados. Já JP e Lucas Eduardo podem ser emprestados para ganhar minutagem.

Por outro lado, Capasso está fora dos planos. O jogador teve uma passagem ruim em 2023 e tem um contrato considerado longo. No ano passado, o argentino esteve emprestado ao Olimpia, do Paraguai, e o Vasco avalia uma possível negociação em definitivo.

Por fim, o Vasco está aberto a ouvir propostas por Sforza e Jean David. Ambos não se adaptaram ao futebol brasileiro, mas ainda possuem mercado fora do país e, por isso, uma negociação não é descartada. O chileno, por exemplo, é alvo de clubes do México.

Em meio a indefinição do futuro de alguns jogadores, o Vasco ainda busca reforços a pedido do técnico Fabio Carille. Com poucas caras novas, o Cruz-Maltino faz sua estreia com time principal nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Madureira, em Manaus, pela 4ª rodada da Taça Guanabara.