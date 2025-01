Paulinho vibra após marcar o primeiro gol do Vasco em Manaus - Matheus Lima / Vasco

Paulinho vibra após marcar o primeiro gol do Vasco em ManausMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/01/2025 23:33

Amazonas - No primeiro jogo com a equipe titular em 2025, o Vasco conseguiu finalmente vencer pelo Campeonato Carioca. Em Manaus, o Cruz-Maltino levou a melhor sobre o Madureira e venceu por 2 a 0. O gols da partida foram marcado por Paulinho, no primeiro tempo, e com assistência de Tchê Tchê, que fez sua estreia, e no fim da etapa complementar com Vegetti.

Com o resultado, o Vasco chegou aos seis pontos e ocupa a quinta colocação, sendo o clube grande mais bem colocado na competição. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino enfrenta a Portuguesa, em São Januário, às 21h (de Brasília), neste domingo.

O Vasco começou melhor a partida em Manaus e criou uma boa oportunidade logo nos primeiros minutos do primeiro tempo. Aos três, Tchê Tchê fez cruzamento, a defesa do Madureira afastou mal e Lucas Piton finalizou por cima do goleiro Mota.

Aos 21 minutos, o Cruz-Maltino conseguiu abrir o placar. Tchê Tchê recuperou a bola após saída ruim do Madureira e deixou Paulinho na cara do gol, o meia finalizou e a bola ainda tocou na defesa do Tricolor Suburbano, dificultando ainda mais o trabalho de Mota, que acabou vencido. Em vantagem na partida, o Vasco acabou sendo menos incisivo. Aos 41 minutos, o Madureira chegou próximo do empate. Marcelo arriscou de fora da área e a bola assustou o goleiro Léo Jardim.

A segunda etapa começou em ritmo lento e a primeira chance ocorreu aos 17 minutos. Coutinho achou Pablo Vegetti dentro da área, mas o artilheiro do Vasco acabou perdendo a oportunidade de ampliar em Manaus.

A partida tinha poucas emoções, mas o Cruz-Maltino teve outra oportunidade de ampliar sua vantagem aos 34 minutos. Em contra-ataque, Payet tocou para Maxime Dominguez, em excelente condição, porém, o suíço acabou chutando o chão na hora de definir e facilitou para o Madureira.

Quando a partida parecia que terminaria com vantagem mínima para o Vasco apareceu a estrela do artilheiro. Aos 50 minutos da etapa final, Vegetti colocou números finais e garantiu a vitória do Cruz-Maltino.