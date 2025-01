Vasco derrotou o Madureira em Manaus - Divulgação / Vasco

Publicado 24/01/2025 00:31

Amazonas - Com Coutinho e Vegetti titulares e Fábio Carille fazendo sua estreia no comando técnico, o Vasco colocou seu time principal em campo pela primeira vez na temporada. Mais qualificada, a equipe de São Januário desencantou na Taça Guanabara ao derrotar o Madureira, por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada. O astro francês Payet entrou somente aos 30 minutos do segundo tempo.