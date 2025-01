Ramón Sosa estava na mira do Vasco - Divulgação

Ramón Sosa estava na mira do VascoDivulgação

Publicado 24/01/2025 15:40

Rio - O Vasco segue sua busca por um atacante que jogue pelos lados do campo. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz-Maltino negociou em sigilo a contratação do paraguaio Ramón Sosa, do Nottingham Forest, mas acabou recebendo uma resposta negativa do jogador.

LEIA MAIS: Serginho fica perto de trocar o Vasco por clube europeu



Além do Vasco, Boca Juniors e Cruz Azul também fizeram proposta. No entanto, o atleta não tem interesse em voltar a jogar na América do Sul neste momento.



Sosa chegou à Inglaterra nesta temporada, mas ainda não conseguiu se firmar. Até o momento, foram 15 jogos, com dois gols marcados e duas assistências. Além do Vasco, Boca Juniors e Cruz Azul também fizeram proposta. No entanto, o atleta não tem interesse em voltar a jogar na América do Sul neste momento.Sosa chegou à Inglaterra nesta temporada, mas ainda não conseguiu se firmar. Até o momento, foram 15 jogos, com dois gols marcados e duas assistências.